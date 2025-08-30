30 Ağustos Zafer Bayramı, rejim düşmanı yazarı azdırdı! Laikliğe kırmızı görmüş boğa gibi saldırdı...

Cumhuriyet düşmanı yandaş yazar Yusuf Kaplan, köşe yazısında bir kez daha laikliği hedef aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bile Kaplan’ın laikliği hedef alması dikkat çekti. Kaplan, “Laikliğin özgürlük olduğunu söyleyen ya salaktır ya da asalak” dedi.

“LAİKLİĞİN ÖZGÜRLÜK OLDUĞUNU SÖYLEYEN YA SALAKTIR YA DA ASALAK”

Yeni Şafak yazarı ve gerici Yusuf Kaplan, “Bu millet anayasasını yapamayacak mı?” başlıklı köşe yazısında da boş durmadı. Kaplan, laikliği sert sözlerle eleştirerek, “Laikliğin özgürlük olduğunu söyleyen ya salaktır ya da asalak” dedi. Kaplan, “Laiklik, gerçekliği fizik gerçekliğe indirgeyen, metafiziği yok sayan, dünyayı kutsayan bir barbarlık biçimidir, ontolojik şiddettir” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ KAPARIK

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, daha önce Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun Tarih Felsefesi ve İbni Haldun Kampı’ndaki konuşmasında laikliği hedef almıştı. Kaplan, “Laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek mi böyle bir şey var mı ya?” şeklinde çıkışmıştı.

Kaplan, 'Harf Devrimi'ni hedef aldığı yazısında da isim vermeden Atatürk için 'cellat' ifadesini kullanmıştı. Kaplan, “#HarfDevrimi toplumun kültürel hafızasını sıfırladı. * Millî kütüphanesini, klasiklerini okuyamayan köksüz kuşaklar icat etti. * Batılıların fiilen işgal edemediği Türkiye, içerden zihnen ele geçirildi. * Genç kuşaklar celladına âşık edildi, köleleştirildi” demişti.