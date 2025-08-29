30 Ağustos'ta hastaneler açık mı kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’de sevinç ile kutlanırken, o gün resmi tatil olup olmayacağı ve hastane, sağlık ocağı, acil servislerin çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor.

2025 yılı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe rastlıyor.

Hastane poliklinikleri ve aile hekimleri normalde Cumartesi günleri kapalı bulunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da resmi tatil olması nedeniyle o gün yine bu kurumlarda hizmet verilmemekte ve doktorlar izinli oluyor.

Buna karşılık acil servisler ise 30 Ağustos Cumartesi günü hizmet vermeyi sürdürecek.

Ayrıca aynı gün banka, kargo, belediye, nüfus müdürlükleri, noterler ve tapu daireleri gibi kurumlar da resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.