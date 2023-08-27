İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmet sunup sunmayacağı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı'nda dışarı çıkmayı düşünen vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray seferleri ücretsiz mi merak ediyor.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İzmir'de ise toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos'ta toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

30 AĞUSTOS'TA OTOBÜS, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Marmaray trenleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA İETT SEFERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri provasının yapılacağı 28 Ağustos’ta ve tören günü olan 30 Ağustos’ta sabah saatinden 14.00’e kadar kapalı kalacak Vatan Caddesi’ne alternatif güzergâh olarak araçlar, Turgut Özal Millet Caddesi’nden hizmet verecek.

Zafer Bayramı kapsamında, 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

İBB’nin Yenikapı’da düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği için de Yenikapı Metro İstasyonu ile etkinlik alanı arasında ring seferler düzenlenecek. Yenikapı’dan etkinlik alanına saat 18.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00 ve 20.30’da sefer yapılacak. Etkinlik sonunda ise Yenikapı’ya saat 23.00, 23.15, 23.30, 23.45 ve 00.00’da sefer yapılacak.