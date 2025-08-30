30 Ağustos’un 103. yılı kutlu olsun: Tarihi değiştiren zafer

Kaynak: Haber Merkezi
30 Ağustos’un 103. yılı kutlu olsun: Tarihi değiştiren zafer

26 Ağustos 1922'de başlayan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı.

"30 Ağustos Zaferi, Türk Tarihi’nin en önemli dönüm noktasıdır. Tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, Dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, Devletimizin, Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır."

Mustafa Kemal Atatürk

1-1.jpg

İzmir Enternasyonal Fuarı 94'üncü kez kapılarını açtı
Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü
Pezeşkiyan: "ABD ve İsrail saldırırsa tüm gücümüzle..."
Kafeyi önce motosikletle sonra otomobille kurşunladılar
Kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı