30 ayrı güvenlik kamera incelenmesi ile yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
30 ayrı güvenlik kamera incelenmesi ile yakalandı

Kayseri’de bir kargo dağıtıcısının aracından cep telefonu çalan şüpheli 30 ayrı güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında yakalandı. Şüphelinin 9 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen olayda; bir kargo dağıtıcısının kargo aracından cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

30 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayı 9 adet suç kaydı bulunan E.T.'nin (31) gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, E.T.'nin çaldığı telefonu satın alan Y.D.Y. (25) hakkında da işlem başlatılırken, telefon sahibine teslim edildi.

30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

Son Haberler
Rashford’un yeni takımı belli oldu: Daha önce Galatasaray’ın listesindeydi
Rashford’un yeni takımı belli oldu: Daha önce Galatasaray’ın listesindeydi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin acil önlem alınması çağrısında bulundu
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin acil önlem alınması çağrısında bulundu
Usta sanatçı Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta sanatçı Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlanıyor
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye geliyor
Şehit çocuğunun duygusal anları
Şehit çocuğunun duygusal anları