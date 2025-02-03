30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

Kayseri’de bir kargo dağıtıcısının aracından cep telefonu çalan şüpheli 30 ayrı güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında yakalandı. Şüphelinin 9 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen olayda; bir kargo dağıtıcısının kargo aracından cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

30 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayı 9 adet suç kaydı bulunan E.T.'nin (31) gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, E.T.'nin çaldığı telefonu satın alan Y.D.Y. (25) hakkında da işlem başlatılırken, telefon sahibine teslim edildi.

30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

30 ayrı güvenlik kamerası incelendi! Yakalandı

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