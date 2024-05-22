30 bin kişiye HIV ve hepatit virüslü kan verildi. Artık herkes biliyor

İngiltere'de büyük sağlık skandalı yaşandı. 1970-1991 yılları arasında 30 bin hastaya HIV ve hepatit virüsü taşıyan enfekte kan verildiği hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Binlerce hastaya HIV ve hepatit virüsü taşıyan kan verildiği tespit edildi. Bu sebeple yaklaşık 3 bin kişi öldü ve çok sayıda insan ömür boyu sürecek hastalıklara yakalandı.

Olay İngiliz sağlık sistemindeki en büyük skandal olarak vurgulandı.

İncelenen raporlara göre, kanama bozukluğu olan 380’i çocuk bin 250 hastaya, HIV virüsü taşıyan kan ürünü verildi. Bu hastaların çoğunu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Rapora göre enfekte kan ürünleri verilen 5 bin kadar hastanın ise kronik Hepatit C hastalığına yakalandığı belirtildi. Kan nakli sırasında Hepatit C virüsü ile enfekte olanların sayısı ise 26 bin 800 kişi olarak açıklandı.

YILLARCA SAKLANMIŞ

Öte yandan hükümet yetkililerinin bazı belgeleri imha ettiği de ortaya çıktı. Hükümet 1970-1991 yılları arasında bu durumu yaşayan hastalara ve hasta yakınlarına 2,6 milyon pounda kadar tazminat ödeyecek.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEDİ

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kurbanlardan özür dileyerek soruşturma raporunun yayınlandığı günün İngiliz devleti için bir utanç günü olduğunu söyledi.

Sunak, “Gerçekten çok üzgünüm. Bugünkü rapor, devlet hayatımızın merkezinde on yıllarca devam eden bir ahlaki yıkıma işaret ediyor. Devlet Sağlık Hizmetlerinden, Sivil Hizmetler ve göreve gelen hükümetlerdeki bakanlara kadar her seviyede güven beslediğimiz insan ve kurumlar, en korkunç ve en yıkıcı şekilde başarısız oldu” ifadelerini kullandı.