Memurların nabzı, son günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen bir önergeyle atıyor. 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamına alınan düzenleme, üst düzey bürokratlar ve "kariyer meslek" olarak tanımlanan gruplara -genel müdürler, daire başkanları, müfettişler, uzmanlar, valiler, büyükelçiler gibi- 30 bin TL'ye varan seyyanen zam getiriyor. Madalyonun bir yüzünde bu var. Diğer yüzünde ise iyileştirmeden yararlanamayacaklar gerçeği duruyor… Öğretmenler, polisler, doktorlar, mühendisler ve yardımcı hizmetler sınıfı gibi... Düzenleme, tüm partilerin ortak desteğiyle komisyondan geçti ve şimdi Genel Kurul'un yolunu tuttu.

Bu haber, sosyal medyada fırtına kopardı. Platformlarda binlerce paylaşım arasında, öfke ve kıyaslamalar hâkim. Kapsam dışında kalanların taleplerine, kapsam içine girenlere yapılan itirazlar eşlik ediyor. Peki, biz bu noktaya nasıl geldik? Aslında hikâye geçmişten başlıyor. Son on yılda bazı meslek gruplarına iyileştirme yapılırken, diğer meslek gruplarının dışarıda kalması bugün yaşananların nedeni. Akademisyenler, hâkim ve savcılar, üst düzey yöneticiler, emniyet personeli, tabipler ve diğer sağlık personeli gibi meslek sınıfları farklı farklı tarihlerde zam almışlardı. Dolayısıyla, geçmişte bu iyileştirmelerden yararlanamayan kariyer mesleklerde de uzun süredir bir beklenti birikmişti.

Sürdürülen kamu ücret politikasının en kritik noktası, düzenlemelerin anlık kriz söndürme gibi bir amaçla yapılmamasıdır. Çünkü her meslek grubuna ayrı ayrı pansuman yapmak, sistemi düzeltmek yerine daha da karmaşık hale getiriyor. Oysa bütünsel bir ücret politikası, kim ne kadar ücret alsın tartışmasını kişisel taleplerin ötesine taşır. Devletin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri, sorumluluk alanlarını ve kurumlar arası dengeyi esas alır. Böyle bir model, hem çalışan memnuniyetini artırır hem de kamuya uzun vadeli planlama imkânı sağlar. Ücret politikası bir kriz yönetimi değil, kurumsal bir inşa süreci gibi düşünülmelidir.

Ancak kamuda ücret politikası, yıllardır sanki bir mayın tarlası. Her meslek grubu doğal olarak kendi mali durumlarını düzeltmek istiyor. Sendikalar, üyeleri için çalışıyor. Her biri, bu defa; Resmi Gazetede kendi düzenlemesini görmeyi hedefliyor. Hâlbuki geçmişten bu yana neredeyse personel politikası haline gelen seçici zam uygulaması yerine nesnel ölçütlere göre meslekler için belirlenen ücretlerin aynı oranla artırılması adil bir yol olacaktır. O zaman nesnel ölçütleri nasıl belirleyeceğiz, sorusunu yanıtlamamız gerekecek. Kamu, meslekler için ücret belirlerken; özel sektör için de bir çıpa attığının farkında olmalıdır.

Öncelikle, "önem" kavramı subjektif. Doktor, bir hayat kurtarır; mühendis, bir köprüyü ayakta tutar; avukat, adaleti savunur; temizlik görevlisi, hijyeni sağlar; evrak memuru, bürokrasiyi akıcı kılar. Hiçbiri diğerinden az önemli değil; hepsi devletin dişlisi. Eğer "önem"i göreceli kıyaslarsak, kıskançlık ve motivasyon kaybı doğar, beraberinde çalışma barışı bozulur. Kişisel çekişmeler, kırgınlıklar hatta davalaşmalar birbirini izler… Sosyal medyadaki tartışmalarda gördüğümüz gibi: Doktor 6 yıl tıp okur artı TUS, mühendis 4 yıl + KPSS maratonu çeker… Bu, sınıfsal bir gerilim yaratır. Adalet, kıyaslamadan değil, sistematik kriterlerden doğmalıdır. Yoksa kamu hizmetinin hangi fonksiyonunu yerine getireni önemsiz kabul edebilirsiniz?

Ücret belirlemede hangi unsurların rol oynayacağı nesnel olarak ortaya konulmalıdır. Öncelikle, eğitim ve nitelik seviyesi. Kim daha çok eğitim almış, sorusunun yanıtı. Doktorlar 6+ yıl tıp, uzmanlaşma derken 10 yılı bulur; mühendisler 4 yıl + yüksek lisans; avukatlar hukuk + staj. Evrak memuru ise lise + memurluk sınavı. Bu, taban ücret farkı yaratır. Ama aşırı değil. Ardından, sınav ve giriş zorluğu. KPSS, YDS, mülakatlar... Mühendislikte teknik sınavlar, doktorlukta TUS gibi. Bunlar, değer katsayısı ekler. Üçüncüsü, işin vazgeçilmezliği ve riski. Mühendis teknikerin rutinini üstlenebilir, ama tersi zordur; doktorun ameliyatını hemşire yapamaz. Bir diğer önemli unsur, sorumluluk ve etki alanı. Bir karar, binleri etkiler mi? Vali, bütçeyi yönetir; memur, evrakı. İmzanın bir sorumluluğu ve ağırlığı vardır. Sonuncusu, piyasa dengesi: Özel sektörde mühendis 20 bin TL alırken, kamuda 12 bin. Bu kaçış yaratır.

Ama bunlar yetmez. Adil ücret, yaşam maliyeti + performans + eşitlik formülüyle de hesaplanmalıdır. Temel ücret herkese asgari yaşamı garanti eder (örneğin, 15 bin TL taban), sonra nitelik + performans primi eklenir. Türkiye'de, 375 sayılı KHK gibi düzenlemeler göstergeyi artırarak zam yapıyor, ama emekliliğe yansımıyor. Bu da adaletsiz. Bugün zam için mücadele verilirken, yarın emekli olunacağı da göz önüne alınmalı. Yani zam kalemleri, emekliliğe tesir edecek şekilde düzenlenmelidir. Ücret konusunda sürdürülen politika ve iyileştirme alan meslek grupları göz önüne alındığında; müfettiş ve uzman kadrolara artış yapılması geç kalmış bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor.

