30 dakikada kan şekerini dengelemenin sırlarını uzmanlar anlattı

Düzenli egzersizin sağlığa faydaları bilim dünyasında uzun süredir biliniyor, ancak son araştırmalar, özellikle 50 yaş sonrası bireylerde egzersizin kan şekeri kontrolü, insülin direnciyle mücadele ve genel sağlık üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Haftada sadece 150 dakika süren bir egzersiz planıyla, diyabet riskini azaltmak, damar sağlığını korumak ve kas kaybını yavaşlatmak mümkün. Üstelik bu hareketler, göbek çevresini küçültmekten düşme riskini önlemeye kadar geniş bir yelpazede fayda sağladı.

Uzmanlar, aerobik yürüyüşler, güçlendirme egzersizleri ve denge çalışmalarının bir arada uygulanmasının, sağlıklı yaşlanmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

BİLİM NE DİYOR?

American Diabetes Association’ın (ADA) son kılavuzlarına göre, düzenli fiziksel aktivite, kasların glikozu daha etkin kullanmasını sağlayarak insülin duyarlılığını artırıyor. Bu, özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan bireylerde kan şekeri seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı oldu.

ADA, haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite (örneğin tempolu yürüyüş) veya 75 dakika yüksek şiddette egzersiz önerdi. Ayrıca, haftada iki gün büyük kas gruplarını hedefleyen güçlendirme egzersizleri ve düşme riski yüksek bireyler için haftada üç gün denge çalışmaları yapılmasını tavsiye etti.

Yapılan meta-analizler, düzenli egzersizin HbA1c seviyelerini (kan şekerinin uzun vadeli göstergesi) yaklaşık %0.5-0.7 oranında düşürdüğünü gösterdi. Bu, diyabet hastalarının ilaç dozlarını azaltma potansiyeline işaret etti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden endokrinolog Dr. Ronald Kahn, “Egzersiz, insülin direncini kırarak metabolik sağlığı dönüştüren bir ilaç gibi davranıyor. Özellikle 50 yaş sonrası bireylerde, düzenli hareket, komplikasyon riskini ciddi oranda azaltabilir” dedi.

EGZERSİZİN GÜCÜ: KAN ŞEKERİNDEN DAMAR SAĞLIĞINA

Egzersiz sadece kan şekeri kontrolüyle sınırlı kalmadı. National Institute on Aging (NIA) tarafından yapılan çalışmalar, direnç egzersizlerinin kas kütlesini artırarak sarkopeniyi (yaşla birlikte görülen kas kaybı) önlediğini ortaya koydu. Bu, özellikle yaşlı bireylerde hareket kabiliyetini artırarak düşme riskini azaltıyor. British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan bir araştırma, denge ve direnç egzersizlerinin yaşlılarda düşme riskini %30 oranında azalttığını gösterdi.

Aerobik egzersizler, kalp-damar sağlığını destekleyerek kan basıncını düzenliyor ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini yükseltti.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği, düzenli egzersizin hipertansiyon riskini azalttığını ve bazı durumlarda ilaç ihtiyacını ortadan kaldırabildiğini belirtti.

Kardiyologlar, “Haftada beş gün 30 dakika tempolu yürüyüş, kalp krizi riskini yarı yarıya düşürebilir ve damar sağlığını koruyabilir” diyerek egzersizin önemini vurguladı.

GÖBEK ÇEVRESİ VE DÜŞME RİSKİ AZALIYOR

Egzersizin bir diğer çarpıcı faydası, göbek çevresindeki yağlanmayı azaltması. Vücut yağlarının azalması, insülin direncini kırarken obeziteye bağlı komplikasyon riskini de düşürdü.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) uzmanı Dr. Anna Nordström, “Aerobik ve direnç egzersizlerinin kombinasyonu, göbek çevresini küçültmek için en etkili yöntem. Bu, metabolik sendrom riskini azaltmada kritik bir adım” dedi.

Denge egzersizleri ise özellikle yaşlı bireylerde düşme kaynaklı kırık riskini azaltmada etkili.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanları, “Hiçbir ekipman gerektirmeyen basit denge egzersizleri, yaşlı bireylerin bağımsızlığını koruyarak yaşam kalitesini artırıyor” dedi.

NASIL BAŞLAMALI?

Uzmanlar, egzersize başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışılmasını önerdi. Özellikle insülin veya kan şekeri düşürücü ilaç kullanan bireylerin, egzersiz sırasında hipoglisemi riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. ADA, egzersiz öncesi ve sonrası kan şekeri ölçümünü ve yanlarında hızlı etkili karbonhidrat bulundurulmasını tavsiye etti.

Örnek bir program şu şekilde olabilir:

Aerobik Egzersiz: Haftada 5 gün, 30 dakika tempolu yürüyüş (saatte 5.5-6 km hız). Kalp atış hızınızı maksimumun %50-70’inde tutun.

Direnç Egzersizi: Haftada 2-3 gün, 8-12 tekrarlı setlerle bacak, kol ve gövde kaslarını çalıştıran egzersizler.

Denge Çalışmaları: Haftada 3 gün, tek ayak üzerinde durma veya sandalye egzersizleri gibi basit hareketler.

UZMAN GÖRÜŞÜ: KÜÇÜK ADIMLARLA BÜYÜK DEĞİŞİM

Fizyoterapist ve egzersiz fizyolojisi uzmanı Dr. Wendy Kohrt, “Egzersize başlamak için mükemmel bir kondisyona ihtiyacınız yok. Günde 10-15 dakikalık yürüyüşler bile yemek sonrası kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir. Önemli olan tutarlılık” dedi. Kohrt, egzersizin sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığı da desteklediğini, depresyon ve anksiyete riskini azalttığını ekledi.

HAREKETE GEÇME ZAMANI!

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, egzersizin 50 yaş sonrası bireylerde kan şekeri kontrolünden damar sağlığına, kas kaybından düşme riskine kadar geniş bir yelpazede fayda sağladığını kanıtladı.

Haftada 150 dakika gibi ulaşılabilir bir hedefle, ilaç dozlarını azaltmak, komplikasyon riskini düşürmek ve daha enerjik bir yaşam sürmek mümkün.