30 dakikada şarj oluyor 410 kilometre yol gidiyor. Türkiye'de satışa sunulacak

Teknolojinin gelişmesi ile beraber araç sektörü de yeniden yapılanma sürecine devam ediyor. Bu kapsamda elektromobiliteye önem veren araç markalarından olan KİA, elektrofikasyon sürecinin en yeni modeli olan EV3’ün yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

4.30 metre boyunda olan EV3 modelini küçük model seven müşterilerin kapması bekleniyor. Köşeli ve güçlü tasarımları ile EV9 modelinden esinlenen bu yeni elektrikli SUV, 81,4 kWh kapasiteli bataryası ile sınıfının en yüksek değerlerinden birisini sunuyor.

58,3 kWh kapasiteli olan standart model ile birlikte menzil seviyesi 410 km olarak gösteriliyor. Kia’nın dördüncü nesil batarya sisteminin görev aldığı bu otomobil sadece 30 dakika içerisinde yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

Aks aralığı 2,68 metre olan, elektrikli araç olmanın konforunu veren EV3’ün bagaj hacmi ise 460-1250 litre arasında değişiyor. Bununla beraber ön tarafta yer alan yükleme alanı 25 litreyken bu ek bagaja yük yerine şarj kablolarının depolanması öneriliyor.