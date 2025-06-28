30 dönüm buğdayı sigara yaktı

Kaynak: İHA

İstanbul Silivri’de iddiaya göre buğday ekili 30 dönüm tarla sigara izmaritinden dolayı çıkan yangında küle döndü.

Tarla yangını, saat 12.00 sıralarında Silivri ilçesi Akören Mahallesi’nde bulunan buğday ekili tarlada çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına ihbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı tarlanın ortasında bulunan tek katlı depo olarak kullanıldığı düşünülen gecekondu da yandı. 30 dönüm arazi üzerinde bulunan buğdaylar yangın nedeniyle küle döndü.

aw486129-01.jpg

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenilirken yol kenarından atılan sigara izmaritinin neden olduğu iddia ediliyor.

aw486129-02.jpg

aw486129-03.jpg

aw486129-04.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den ayrıldı! Zalgiris'e imza attı
Fenerbahçe'den ayrıldı! Zalgiris'e imza attı
Tüp bebekte yapay zeka dönemi!
Tüp bebekte yapay zeka dönemi!
62 yıldır ipleri sanata dönüştürüyor
62 yıldır ipleri sanata dönüştürüyor
Türk Sineması'nın Sultan'ı" 80 yaşında!
Türk Sineması'nın Sultan'ı" 80 yaşında!
Özgür Özel’in “asla vazgeçmeyeceğiz” sözü salonu ayağa kaldırdı!
Özgür Özel’in “asla vazgeçmeyeceğiz” sözü salonu ayağa kaldırdı!