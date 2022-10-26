﻿İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları pazar günü kapalı olacak yollar için uyardı. "Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K" koşusu için saat 07.30-10.00 arasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, Bebek Parkı ile Çırağan Sarayı'nın parkur olarak çift yönlü kullanılacağı, bu nedenle caddenin çift yönlü trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
HANGİ YOLLAR 08:00-12:00 ARASINDA KAPALI OLACAK
"13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" kapsamında 08.00-12.00'de araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle listelendi:
- Zakirbaşı Sokak
- Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak
- Belgrad Kapı Yolu Sokak
- İmam Hatip Yolu Sokak
- Asım Kazancıgil Caddesi
- Seyitnizam Caddesi
- Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak
- Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak
- Yunus Emre Caddesi
- Rauf Denktaş Caddesi
- Semiha Şakir Caddesi
- Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi
- 40 Sokak
- Zübeyde Hanım Caddesi.
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