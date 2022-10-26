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İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da Pazar günü gerçekleşecek olan "Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K" koşusu sebebiyle bazı yolların kapalı olacağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından duyuruldu. İşte o yolların listesi...

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:24
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30 Ekim pazar günü yollar neden kapalı. Kapalı olan yollar listesi

İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları pazar günü kapalı olacak yollar için uyardı. "Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K" koşusu için saat 07.30-10.00 arasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, Bebek Parkı ile Çırağan Sarayı'nın parkur olarak çift yönlü kullanılacağı, bu nedenle caddenin çift yönlü trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

HANGİ YOLLAR 08:00-12:00 ARASINDA KAPALI OLACAK

"13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" kapsamında 08.00-12.00'de araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle listelendi:

- Zakirbaşı Sokak

- Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak

- Belgrad Kapı Yolu Sokak

- İmam Hatip Yolu Sokak

- Asım Kazancıgil Caddesi

- Seyitnizam Caddesi

- Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak

- Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak

- Yunus Emre Caddesi

- Rauf Denktaş Caddesi

- Semiha Şakir Caddesi

- Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi

- 40 Sokak

- Zübeyde Hanım Caddesi.

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