﻿İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşları pazar günü kapalı olacak yollar için uyardı. "Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K" koşusu için saat 07.30-10.00 arasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, Bebek Parkı ile Çırağan Sarayı'nın parkur olarak çift yönlü kullanılacağı, bu nedenle caddenin çift yönlü trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

HANGİ YOLLAR 08:00-12:00 ARASINDA KAPALI OLACAK

"13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" kapsamında 08.00-12.00'de araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle listelendi:

- Zakirbaşı Sokak

- Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak

- Belgrad Kapı Yolu Sokak

- İmam Hatip Yolu Sokak

- Asım Kazancıgil Caddesi

- Seyitnizam Caddesi

- Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak

- Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak

- Yunus Emre Caddesi

- Rauf Denktaş Caddesi

- Semiha Şakir Caddesi

- Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi

- 40 Sokak

- Zübeyde Hanım Caddesi.