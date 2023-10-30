İzleyiciler 30 Ekim Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Ekim Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 30 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Ekim Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 30 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

30 EKİM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Bambaşka Biri

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

00:00 Yabani

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yaşamak Güzel Şey

00:30 Yargı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Mavi Boncuk

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

23:15 13 Dakika

01:15 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer - Özel Bölüm

20:00 Ömer

00:15 Yalı Çapkını

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak