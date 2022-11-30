30 Kasım Çarşamba TV yayın akışında ne var? 30 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 30 Kasım Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler gün gün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Kasım Çarşamba haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Kasım Çarşamba televizyonda ne var? 30 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Kasım Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Kasım Çarşamba televizyonda ne var?

30 KASIM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hayat Bugün

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

30 KASIM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

30 KASIM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

30 KASIM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:15 Darmaduman

01:45 Yasak Elma

04:00 Tozluyaka

06:00 Şevkat Yerimdar

30 KASIM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çöp Adam

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Güzel Köylü

30 KASIM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Avustralya-Danimarka”

20:00 3’Te 3

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Arjantin”

00:00 Kasaba Doktoru

03:10 Teşkilat

05:50 Kapanış