Okul servisinde uygulanacak son yasağa tepki: Öğrenciler ne olduğu belirsiz yurtlara mahkum edilecek

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise okul servislerine getirilen 30 kilometre kuralını eleştirerek, uygulamanın derhal kaldırılmasını ve çocukların ne olduğu belli olmayan yurtlara mahkum edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

CHP’li Şevkin, “Mahallesi ile okulu arasında 30 kilometre mesafeyi aşan çocuklarımızın servisleri iptal ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nı derhal açıklama yapmaya çağırıyoruz. Bu akıl almaz uygulama acilen sona erdirilmelidir” dedi.

“TASARRUF TEDBİRLERİ SADECE HALKI HEDEF ALIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi yüzlerce araçlık konvoyla uğurlamasına atıfta bulunan Şevkin, tasarruf tedbirlerinin yalnızca halkı hedef aldığını vurguladı. “Tasarruf tedbirleri yine gariban halkımızın üzerine karabasan gibi çöküyor” diyen Şevkin, Adana'nın Kozan ilçesinde çocukların servis iptalleri nedeniyle okula gidemediğine dikkat çekti. Şevkin, çocukların okula gidebilmesi için ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirilmeye çalışıldığını, bu durumun velilere ek ekonomik yük getirdiğini belirtti.

AİLELER ENDİŞELİ

Şevkin, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan lise çağındaki öğrencilerin mağduriyetine dikkat çekti ve “Lise çağındaki öğrenciler hangi yurtlara ne amaçla yerleştirilmeye çalışılıyor?” diye sordu. Öğrencilerin yurtlara yerleştirilmek istemediğini belirten Şevkin, ailelerin çocuklarının yurtta hangi koşullarda kalacağına dair endişeler taşıdığını söyledi.

“KAPATILAN KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILMALIDIR”

Ayrıca, Şevkin kapatılan köy okullarının yeniden açılması ve kız çocuklarının okula erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. “Servis iptali saçmalığı derhal sona erdirilmelidir. Çocuklarımız ne olduğu belli olmayan yurtlara emanet edilmemelidir” diyerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Şevkin, ailelerin haklı isyanının takipçisi olacaklarını belirtti.