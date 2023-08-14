30 metre yükseklikten düştü hayata tutundu

Kauffman, ailesiyle gittiği Büyük Kanyon Milli Parkı'nda diğer ziyaretçilerin fotoğraf çekilebilmesi için kenara geçip çömelerek bir taşa tek eliyle tutundu. Tutunduğu taştan eli kayan Kauffman, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Acil durum ekiplerinin Kauffman'ı kurtarması 2 saat sürdü.

Ağır yaralanan Kauffman, tedavi altına alındığı hastaneden cumartesi günü taburcu edildi.

Kauffman, yerel televizyon kanalı KPNX'e yaptığı açıklamada, "Sadece uyandığımı, bir ambulansın arkasında olduğumu, bir helikoptere, uçağa bindiğimi ve buraya (hastaneye) geldiğimi hatırlıyorum" ifadesini kullandı.

Oğlunun kurtarılmasında yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Brian Kauffman, "Böyle bir durumda iki saat sonsuzluk gibi" dedi.