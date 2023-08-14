30 metre yükseklikten düştü hayata tutundu

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyinde bulunan Büyük Kanyon'da (Grand Canyon) yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen 13 yaşındaki Wyatt Kauffman, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAYNAK: AA
30 metre yükseklikten düştü hayata tutundu

Kauffman, ailesiyle gittiği Büyük Kanyon Milli Parkı'nda diğer ziyaretçilerin fotoğraf çekilebilmesi için kenara geçip çömelerek bir taşa tek eliyle tutundu. Tutunduğu taştan eli kayan Kauffman, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Acil durum ekiplerinin Kauffman'ı kurtarması 2 saat sürdü.

Ağır yaralanan Kauffman, tedavi altına alındığı hastaneden cumartesi günü taburcu edildi.

Kauffman, yerel televizyon kanalı KPNX'e yaptığı açıklamada, "Sadece uyandığımı, bir ambulansın arkasında olduğumu, bir helikoptere, uçağa bindiğimi ve buraya (hastaneye) geldiğimi hatırlıyorum" ifadesini kullandı.

Oğlunun kurtarılmasında yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Brian Kauffman, "Böyle bir durumda iki saat sonsuzluk gibi" dedi.

752x395-abdde-mucize-kurtulus-30-metreden-dustu-hayata-tutundu-1692017423304.jpg

0x0-abdde-mucize-kurtulus-30-metreden-dustu-hayata-tutundu-1692017487306.jpg

0x0-abdde-mucize-kurtulus-30-metreden-dustu-hayata-tutundu-1692017487726.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Göztepe'ye Cezayirli forvet Spor
Göztepe'ye Cezayirli forvet
İYİ Parti'den AKP'ye PKK ve FETÖ yanıtı Siyaset
İYİ Parti'den AKP'ye PKK ve FETÖ yanıtı
Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo itirafı: O da birkaç oyuncudan biri Spor
Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo itirafı: O da birkaç oyuncudan biri
Hazır gıdalar unutkanlık mı yapıyor Sağlık
Hazır gıdalar unutkanlık mı yapıyor
Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı Güncel
Yunanistan ve Suriye sınırında 7 kişi yakalandı
İtfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim Yaşam
İtfaiyeden AFAD gönüllülerine eğitim
Seçimler için TİP'e 30 milyon TL verildiği iddia edilmişti. CHP'den ilk açıklama geldi Güncel
Seçimler için TİP'e 30 milyon TL verildiği iddia edilmişti. CHP'den ilk açıklama geldi