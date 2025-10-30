Nafiz Özkul (57), Beldibi Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları sırasında yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan kuyuya düşmüştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için seferber olmuştu.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kuyuya inerek, Özkul’un cansız bedenine ulaşmıştı. Talihsiz adamın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.