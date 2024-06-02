30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 30 milyon 54 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemesine yönelik açıklamada bulundu. Destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

Ödemelerin 31 Mayıs'ta çiftçilerin hesabına yatırıldığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." İfadelerine yer berildi.

Söz konusu paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiye de yer verildi.

Bu kapsamda, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin TL, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 TL sağlanması planlanırken, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 TL, mazot ve gübre desteği için ise 492 bin 756 TL ödeme sağlanacak.