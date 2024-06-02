30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 milyon 54 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 30 milyon 54 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemesine yönelik açıklamada bulundu. Destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

Ödemelerin 31 Mayıs'ta çiftçilerin hesabına yatırıldığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." İfadelerine yer berildi.

Söz konusu paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiye de yer verildi.

Bu kapsamda, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin TL, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 TL sağlanması planlanırken, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 TL, mazot ve gübre desteği için ise 492 bin 756 TL ödeme sağlanacak.

İlgili Haberler
Genç çiftçinin hasat sevinci
Genç çiftçinin hasat sevinci
Son Haberler
Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı Ekonomi
Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı
Milli takımın rakibi İskoçya Spor
Milli takımın rakibi İskoçya
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı Yerel Haberler
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı
İsmail Kartal'a ilk teklif Spor
İsmail Kartal'a ilk teklif
AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı Gündem
AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı Gündem
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı Gündem
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı