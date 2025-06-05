30 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olacağı iddia edilmişti! Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Özbek, takımda geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ile ilgili de son noktayı koydu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

MAURO ICARDI

Mauro Icardi sakatlandığı gün neler hissettiniz? Önümüzdeki sezon nasıl bir Icardi bekliyorsunuz?

"Tabii ki üzücü bir sakatlık geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham'ı ezici bir oyunla yendiğimiz maçta kaybettik Mauro'yu. Saha içinde olduğu kadar takıma büyük karakter katan oyuncuların başında geliyor Icardi.

Taraftarın sevgilisi, tribünlerle arasında özel bir bağ var. Önümüzdeki sezon futbola yine aynı kaliteyle ve hayranı olduğumuz golleriyle devam edeceğini biliyorum. Yine taraftarı coşturacak."

BARIŞ ALPER YILMAZ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiniz sırasında Barış Alper Yılmaz için, "Gidecek mi?" sorusuna, "Yok yok kalacak" dediniz. Özelikle dış basında teklifler geldiği yazılıyor. Barış'ın son durumu nedir?

"Kadromuzda sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Hedeflerimiz büyük. Barış Alper de zaferlerimizde payı olan çok değerli bir futbolcumuz."

2017'DEKİ SÖZLERİ

2017'de 'Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan, biz 5. yıldızı takacağız" dediniz ve sözünüz gerçek oldu. Bu ifadeleriniz kutlamaların da sloganıydı. Yeni bir iddianız var mı?

"Biz önümüze bakıyoruz. O dönem görünen tablo buydu. O sebepten öngörümü ifade ettim. Şimdi hedef 26 diye yola çıkıyoruz ve Avrupa'da mutlak zafer hayalimiz var. İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek."