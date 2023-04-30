30 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 30 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 30 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Nisan Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Nisan Pazar kanallarda ne var? 30 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Nisan Pazar televizyonda ne var? 30 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

30 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:00 Arabesk (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Aldatmak

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukçca

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gülcemal

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

14:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023