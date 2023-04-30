30 Nisan Pazar TV yayın akışında ne var? 30 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 30 Nisan Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Nisan Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Nisan Pazar kanallarda ne var? 30 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Nisan Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Nisan Pazar televizyonda ne var? 30 Nisan Pazar bugün hangi diziler var?
30 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:00 Arabesk (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Aldatmak
15:30 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Gülcemal
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
14:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023