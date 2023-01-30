30 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? 30 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 30 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Ocak Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 30 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Ocak Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 30 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:45 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk Ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dolittle (Yabancı Sinema)
21:45 Dolittle (Yabancı Sinema)
23:45 Mega Boa Yılanı (Yabancı Sinema)
01:30 Mega Boa Yılanı (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Taçsız Prenses
02:15 Yalnız Kalpler
03:00 En Hamarat Benim
05:00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Mutlu Oyuncak Dükkanı (Yerli Sinema)
14:50 Adını Sen Koy
16:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
00:10 Yürek Çıkmazı
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:10 Kapanış
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