30 saniye sonra başına gelenler dehşete düşürdü. Dinlenmek için bankta oturuyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tuzla'da yoğun iş fırsatından fırsat bularak bankta dinlenen Meral Bilgin Kaydan'a çocuk sürücü çarptı. Aracın altında kalan ve 1.5 sürün çalışma sonucu kurtarılan genç kadının sırtında kırık, kafamda şişlik, bacaklarında morluk oluştu. Güç kaybı yaşıyorum" dedi.

Kan donduran kaza, Tuzla’da 11 Şubat 2025 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki çocuk sürücü, arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada iş yerinin önünde bankta oturan Meral Bilgin Kaydan’a çarpan araç, kadını altına aldı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAÇAMADIM DONUP KALDIM"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum" dedi.

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"Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum" diyen Kaydan "Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

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"SIRTIMDA KIRIK VAR"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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