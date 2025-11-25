İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Ahmet Kemal Kahya'ya (69) ait iki bahçedeki toplam 30 ceviz ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce köklerinden kesildi. Kahya, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Emekli işçi Ahmet Kemal Kahya, 23 Kasım'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öteyaka mevkisi ile Sütçüler Mahallesi Karaorman mevkisindeki iki ayrı bahçesindeki her biri 10 ile 20 yıllık toplam 30 ağacın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce köklerinden kesildiğini gördü.

KİMSEYLE HUSUMETİM YOK

Kahya, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri inceleme başlatırken, Ahmet Kemal Kahya, "Kimseyle bir husumetim yok. Neden böyle bir şey yapıldı anlamış değilim. Ağaçların tamamını da değil daha çok yola ve tel örgüye yakın olan kısımlarını kesmişler. Ben ağaçların kesildiğini 23 Kasım'da fark ettim. Muhtemelen olay da birkaç gün önce olmuş" dedi.