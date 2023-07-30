İzleyiciler 30 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 30 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 30 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

30 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dönence

15:40 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)

14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

16:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

17:00 Anne (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)

22:00 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)