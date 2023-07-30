İzleyiciler 30 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 30 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 30 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 30 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 30 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 30 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 30 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
30 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dönence
15:40 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
16:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
14:00 Yaz Şarkısı
16:00 En Güzel Dönüşüm
17:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
16:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
17:00 Anne (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)
22:00 Hız Tutkusu (Yabancı Sinema)