30 ülkeden 60 influencer İstanbul’da buluştu

İnovasyonun ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan dünyaca ünlü influencerlar aynı çatı altında buluştu. Global ölçekte markaları ve influencerları bir araya getirerek yaratıcı işbirliklerine zemin hazırlayan INFLOW, Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda, İstanbul Havalimanı ve Emaar Turkey gibi önemli partnerlerin katkılarıyla 8. INFLOW Global Summit’i 1-4 Aralık’ta gerçekleştirdi.

The Peninsula Istanbul’daki prestijli zirveye, toplamda 250 milyonu aşkın takipçi kitlesine sahip Khoubaib Kouas, The Quinettos, Valerie Lungu, Sadaf Beauty, Beki Ksri, Charith N Silva ve Abril Cols gibi 30 farklı ülkeden gelen 60 influencer katıldı. Etkinlik boyunca influencerlar, geleceğin trendlerini şekillendirecek fikirleri, işbirliklerini ve heyecan verici projeleri değerlendirdi.

KATILIMCILAR HEM DENEYIM EDINDI HEM DE TARIHI KEŞFETTI

INFLOW Global Summit, influencerlara İstanbul’un hem tarihi hem de modern dokusunu keşfetme fırsatı sundu. Katılımcılar, İGA İstanbul Havalimanı’nda premium hizmetlerle karşılanarak The Peninsula Istanbul’un şehrin tarihi ile zarif atmosferini birleştiren ortamında konakladı. Program, bin 500 yıllık bir sarnıçta düzenlenen özel akşam yemeğiyle başladı. Emaar Mall Square’daki alışveriş deneyimiyle devam ederken, Anadolu Yakası’nın ilk lüks oteli olan Address Istanbul’daki veda yemeğiyle tamamlandı. Etkinliğin finali Emaar Skyview’de 360 derece İstanbul manzarası eşliğinde yapılırken influencerlar, unutulmaz deneyim ve anılarla İstanbul’a veda etti.

INFLUENCERLAR BÜYÜK ÖDÜL IÇIN YARIŞTI

INFLOW Global Summit kapsamında düzenlenen “Türk Hava Yolları ile Yaratıcılığa İlham Vermek” temalı yarışma, influencer'ların yaratıcı potansiyellerini ortaya koymaları için önemli bir platform oluşturdu. Katılımcılar, havayolu şirketinin yenilikçi marka kimliği doğrultusunda özgün kampanya fikirleri geliştirmek üzere gruplara ayrılarak çalıştı. Yarışmanın sonunda en dikkat çekici kampanya fikrini sunan grup, gidiş-dönüş ‘business class’ uçak bileti ile ödüllendirildi. Yarışma, hem influencerlara yaratıcı bir deneyim sunarak sektöre yeni bakış açıları kazandırdı hem de Türk Hava Yolları'nın yenilikçi ve vizyoner yaklaşımını destekleyen özgün içeriklerin üretilmesine katkıda bulundu.

SANAT VE SEYAHATIN BULUŞMA NOKTASI: INNER PORTRAIT

Influencerlar, zirvenin üçüncü gününde ise Türk Hava Yolları ve ünlü medya sanatçısı Refik Anadol işbirliğiyle hayata geçirilen “Inner Portrait” sanat projesine davet edildi. Katılımcılar, seyahatin insan biyolojisi üzerindeki etkilerini sanatsal bir perspektifle ele alan ve yaklaşık 30 dakikalık etkileyici bir belgeseli izleme fırsatı buldu. Inner Portrait, dört farklı kıtadan hiç seyahat etmemiş kişilerin deneyimlerini görsel bir sanat eserine dönüştürerek, seyahat ile bireysel dönüşüm arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Bu proje, THY’nin seyahat deneyimlerine sanatsal bir derinlik katarken, katılımcılara ilham verici ve anlamlı bir deneyim sundu.

“İSTANBUL, DIJITAL DÜNYANIN MERKEZI OLMAYA DEVAM EDIYOR”

INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, etkinliğin ardından şu değerlendirmelerde bulundu: “8. INFLOW Global Summit’i İstanbul’da başarıyla tamamlamış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. THY’nin ana sponsorluğunda, 30 farklı ülkeden 60 influencer’ı bir araya getirerek yalnızca yaratıcı içeriklerin geliştirilmesini değil, aynı zamanda influencer pazarlama dünyasında yenilikçi projelere ilham vermeyi başardık. İstanbul gibi tarihi ve modern dokuyu bir arada barındıran eşsiz bir şehirde, dijital dünyanın geleceğine yön veren bir ekosistemin oluşumuna katkıda bulunmak bizler için son derece kıymetli.”

INFLOW Kurucu Ortağı Emre Gelen ise zirvenin etkisini şu şekilde özetledi: “INFLOW Global Summit, influencer pazarlaması dünyasında inovasyonun ve işbirliğinin en güçlü platformlarından biri olarak konumlanmaya devam ediyor. Bu yıl İstanbul’da düzenlediğimiz zirve, yalnızca sektöre yenilikçi projeler kazandırmakla kalmadı. Aynı zamanda markaların dijital dünyadaki etkilerini güçlendirecek stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıdı. Etkinlik sonrası ortaya çıkan yaratıcı fikirlerin ve projelerin, küresel influencer marketing ekosistemine yeni kapılar açacağına inanıyorum.”

INFLUENCERLAR İSTANBUL’U DÜNYA SAHNESINE TAŞIDI

8. INFLOW Global Summit, influencer pazarlaması ekosistemine değerli katkılarda bulunurken, İstanbul ve Türkiye’nin kültürel ve modern zenginliklerini 250 milyonu aşkın global takipçi kitlesine tanıtma fırsatı sundu. Etkinlik boyunca üretilen yaratıcı içerikler, hem sponsor markaların imajını hem de İstanbul’un dünya çapındaki cazibesini güçlendirdi. Sektörün geleceğine ışık tutarken Türkiye’nin dijital dünyadaki etkisini de artıran projelere ilham verdi.