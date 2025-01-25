30 ve 13 kiloluk balıklara bebek gibi baktı: O anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Elazığ'da bir vatandaş, 30 ve 13 kiloluk balıkları ayağına bırakıp bebeği sallar gibi sallayarak ninni söyledi. O ilginç anlar kameraya yansıdı.

Elazığ Keban Baraj Gölü'nde olta atan Murat Şimşek isimli vatandaş, önce 13 kiloluk bir sazan balığı yakaladı. Oltasını tekrar atan Şimşek'in ağına bir süre sonra yaklaşık 30 kiloluk Fırat turnası takıldı.

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Sazan balığını kucağına, Fırat turna balığını ise ayağına bırakan Şimşek, bebek sallar gibi balıkları salladı.

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Şimşek, "Balıkçılar yeni bir akım başlatmış, Balığı böyle bebek sallar gibi sallıyorlar. Akıma biz de katılalım dedik" diye konuştu. Şimşek, ayağında salladığı balıklara ninni söyledi.

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