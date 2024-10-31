30 yaş altı en zengin ünlüler belli oldu! Bakın zirvede kim var

30 yaşındaki İngiliz şarkıcı Harry Styles, üst üste üçüncü kez listenin en üstünde yer aldı.

İngiliz Heat Dergisi’nde İngiltere'deki 30 yaş altı en zengin ünlüleri belli oldu.

İşte İngiltere'nin en zengin 30 yaş altı ünlüleri:

10. Asa Butterfield -10,7 milyon sterlin

9. Sam Fender - 13,1 milyon sterlin

8. Jorja Smith - 13,7 milyon sterlin

7. Dave - 13, 9 milyon sterlin

6. Sophie Turner

Joe Jonas ayrılığıyla gündemden düşmeyen 28 yaşındaki yıldız, 18,5 milyon sterlin ile 6'ncı sırada.

5. Millie Bobby Brown

Stranger Things dizisinin 20 yaşındaki yıldızı Millie Bobby Brown'ın serveti 22 milyon sterlin.

4. Lewis Capaldi

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 30,4 milyon sterlinlik servetiyle 4'üncü sırada.

3. Tom Holland

Örümcek Adam serisin yıldızı Tom Holland 28 yaşında. Ünlü aktör 30,6 milyon sterlinlik servetiyle listede yer almayı başardı.

2. Dua Lipa

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ise listede 2'nci sırada yer aldı. 29 yaşındaki şarkıcının serveti ise 104 milyon sterlin.

1. Harry Styles

30 yaşındaki Harry Styles, 200 milyon sterlinlik servetiyle üst üste üçüncü kez İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin genç yıldızı seçildi.