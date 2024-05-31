30 yaş üstü öğrenciler dikkat: Haziran itibari ile sınır getirildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 1 Haziran'dan itibaren 30 yaş üstü öğrenciler tam bilet ödeyecek.

Daha önce 26 yaş sınırıyla uygulanan öğrenci kartlarında yaş sınırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da desteğiyle 30 yaşa çıkarıldı. Bu sayede yüksek lisans ve doktora öğrencileri de öğrenci indiriminden faydalanabilecek.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak. 30 yaş ve üzeri öğrenciler bu tarihten itibaren öğrenci kartlarını kullanmaya devam edebilecekler ancak tam tarife ücreti ödeyecekler.

Bu kararla İzmir, öğrenci kartlarına yaş sınırı getiren şehirler arasında en yüksek yaş sınırına sahip şehir konumuna gelmiş oldu. Türkiye'de benzer uygulamalarda genellikle 26 yaş sınırı kullanılıyor.