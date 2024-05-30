30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi

30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi
Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karara göre, 30 yaş üzerindeki öğrencilere ulaşımda tam bilet tarifesi uygulanacak.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 1

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ulaşım kartları ile ilgili yeni kararlar alındı.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 2

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ulaşım kartı tarifesine 30 yaş sınırı getirdi.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 3

Belediye Meclis toplantısında İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 4

30 yaşından gün almamış vatandaşların öğrenci kartlarının geçerli olması kararlaştırıldı.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 5

Dolayısıyla 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 6

30 yaş üstü öğrencilerden tam tarife ücreti uygulanacak.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 7

Uygulama 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 8

Öte yandan Türkiye'deki benzer uygulamalarda ise 26 yaş sınırı baz alınıyor.

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30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi 9
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