30 yaş üstü öğrencileri üzecek haber! Sınır getirildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ulaşım kartları ile ilgili yeni kararlar alındı.
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ulaşım kartı tarifesine 30 yaş sınırı getirdi.
Belediye Meclis toplantısında İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.
30 yaşından gün almamış vatandaşların öğrenci kartlarının geçerli olması kararlaştırıldı.
Dolayısıyla 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak.
30 yaş üstü öğrencilerden tam tarife ücreti uygulanacak.
Uygulama 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.
Öte yandan Türkiye'deki benzer uygulamalarda ise 26 yaş sınırı baz alınıyor.