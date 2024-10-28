30 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri ekiplerce yakalandı

Kaynak: İHA
30 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri ekiplerce yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirliği suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslarından yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli şahıs Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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