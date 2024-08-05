30 yıl geriye giden Türkiye

Turgut Özal iktidara ilk geldiğinde Türkiye için devrim sayılacak yasal düzenlemeler yaptı

Mesela 1980 öncesi hiç unutmam; polis, şehirlerarası otobüsleri durdurup insanların üzerinde tabakada sarma tütünden yapılmış sigara arardı.

Üzerinde 1 paket yabancı menşeli sigara yakalatmak suçtu.

Daha onlarca suç sayılacak insan haklarını yok sayan uygulamalar Turgut Özal’ın 1983’te başbakan seçilmesinden sonra kaldırıldı.

Türkiye için gerçekten çağ atlanan bir dönem olmuştu.

Aslında dünya için olağan olan sıradan haklar Özal ile birlikte Türkiye’ye getirildi.

Aradan 31 yıl geçti AKP Türkiye’si ile birlikte çağ atlayan Türkiye’nin antidemokratik ülkeler konumuna düştüğünü görüyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin kararını yok hükmünde saymak, yargı kararını tanımamak daha onlarcası.

Türkiye’ye gelen insanların üzerinde 2. cep telefonu arama gibi insanlık onuruna aykırı davranışlar hep AKP döneminde yaşadığımız şeyler.

Son olarak Instagram kapatıldı.

Gerekçesi katalog suçları olarak dayatılan konuların Meta tarafından kabul edilmemesi.

Şimdi Meta yani Instagram’a ceza verildiği iddia ediliyor.

Meta’nın da çok umurunda.

Türkiye’ye gerçekten yazık oluyor.

Bu daha ne kadar devam edecek bilinmez ama bir yandan da ülkeye yatırım bekliyoruz.

Sanıyoruz ki, yüzde 50 faiz veriyoruz diye yabancı koşa koşa bize gelecek.

Gelmiyor işte.

Çünkü sana güvenmiyor. Senin yasalarına ülkendeki hukukuna güvenmiyor.

Yıllar önce Nureddin Nebati bakan olduğunda ilk hafta Londra’ya gitmişti. Orada bir fon yöneticisi Türkiye’de yaşanacak hukuksal sorunu nasıl çözeceklerini soruyor.

Bakan Nebati cebinden kartını çıkartıp üzerine cep telefonunu yazıp fon yöneticine uzatıyor.

Beni istediğin saat ara sorunu çözerim.

İşte o fon yöneticisi o an şok oluyor.

Çünkü fonlar kişisel ilişkilerle değil, yasalara güvenerek yatırım yapar.

O gün bugün Mehmet Şimşek’e rağmen Türkiye’ye yabancı yatırımcı gelmiyor.

Mehmet Şimşek bir şeyler yapmaya çalışırken bir de önüne sosyal medya engelleme sorunu çıktı.

Mahkeme kararı olmadan.

Şimşek’in işi, dahası bizim işimiz çok zor