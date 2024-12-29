30 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "evden hırsızlık" suçundan 30 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki R.G. yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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