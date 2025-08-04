30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Operasyonla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
30 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Operasyonla yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Ağustos 2025 günü gerçekleştirilen müşterek operasyonda, "Karşılıksız çekle işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (38) isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ç., Akhisar Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda Akhisar Adliyesi'ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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