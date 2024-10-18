30 yıl sonra gelen taciz itirafı! Şarkıcı Aydilge anlattıklarıyla şoke etti

Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Aydilge, bu kez 15 yaşında uğradığı tacizle gündeme geldi.

30 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

Çocukluk döneminde tacize uğradığını 30 yıl sonra açıklayan Aydilge, 15 yaşında maruz kaldığı tacizi ilk kez anlattı. Aydilge'nin o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"BİR ŞEKİLDE FIRLAYIP KAÇTIM"

Benzer durumları yaşayanlara seslenerek seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyleyen Aydilge, şu ifadelere yer verdi:

"Ben 15 yaşındayken, 17 yaşında bir çocuk tarafından tacize uğradım. Yazlık bir yerde, pat diye yanıma oturup, yakınlaşmak istedi. İzin vermedim. İttirdi - kaktırdı. Sonra Bileğimden tutup, 'korkma ya, sadece kelebeğimi göstereceğim' dedi. Ben, önce normal uçan bildiğimiz kelebek sandım ama cebinden kesici alet olan kelebek denilen şeyi çıkarıp, iğrenç bir sırıtışla sallamaya başladı. Şanslıydım, bir şekilde fırlayıp kaçtım oradan insanların arasına karıştım ama kaskatı donup kalabilirdim de.

Ertesi gün ise korkunç bir şeyle karşılaştım. Evimizin önündeki çöp konteynırının önünde, öldürülmüş kedi yavruları vardı. O görüntü gözümün önünden asla gitmiyor."

"SUSMAYIN, YARDIM İSTEYİN"

Aydilge,'Göster amcalara oğlum pipini' diye övünülmediği, 'ya benimsin ya kara toprağın' sözünün romantik değil, cinayet olarak görüldüğü bir dönüşüm... El ele... Benim yaşadığım da çok daha kötülerini yaşayanlar var ise aranızda, 'anlatsam ne değişecek ki' diye lütfen çaresiz hissetmeyin, susmayın, yardım isteyin" ifadelerini kullandı.

ŞARKICI AYDİLGE KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Aydilge Kütahya'da dünyaya geldi. Aydilge, şair bir anne ile doktor bir babanın kızı. Aydilge, daha 8 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazandı.

Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.