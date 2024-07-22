30 yıl sonra ilk olacak. Uzman isimden kriz uyarısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
30 yıl sonra ilk olacak. Uzman isimden kriz uyarısı

Uzmanından korkutan uyarı geldi. Dikkat 30 yıl sonra bir ilk olacak

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