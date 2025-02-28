30 yıldır gizli kalan aşk nihayet ortaya çıktı

Sırp müziğinin ünlü ismi Ceca Ražnatović, kariyeri boyunca özel hayatını gizlemeyen bir sanatçı olarak biliniyor. Ancak, 90’lı yılların başında yaşadığı bir ilişki uzun yıllar boyunca gündeme gelmedi. Ceca, yıllar sonra Haro Samardžić ile olan geçmiş ilişkisini doğruladı.

Bu ilişki, halk arasında pek bilinmese de, müzik dünyasının içinde olanlar tarafından yıllardır konuşulan bir konuydu. Ancak Ceca’nın kendisi bu ilişki hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Yıllar sonra yaptığı açıklamada, Haro ile yollarının 90’ların başında kesiştiğini ve aralarında güçlü bir bağ olduğunu ifade etti.

Ceca, Haro Samardžić ile yollarının kesişmesinde müziğin büyük bir rol oynadığını söyledi. Aynı dönemde, ünlü Bosnalı müzisyen Dino Merlin’in kendisi için özel olarak hazırladığı “Zaboravi” ve “Beograd” şarkıları da hayatına girmişti.

DİNO MERLİN VE CECA İŞ BİRLİĞİ

Ceca’nın ifadesine göre, ünlü müzisyen Dino Merlin, kendisi için özel olarak “Zaboravi” adlı şarkıyı yazdı. O dönemde İsviçre’de bir buluşmada tanıştıklarını belirten Ceca, eski partnerinin de Dino Merlin’i yakından tanıdığını söyledi. Merlin’in kendisine özel olarak şarkı yazmasını büyük bir onur olarak gördüğünü dile getirdi.

Ancak burada ilginç bir detay daha vardı. Merlin, Ceca’ya “Beograd” adlı bir düet şarkıyı da sunduğunu, ancak dönemin siyasi şartları nedeniyle kendisinin bu şarkıyı söylemesinin mümkün olmadığını açıkladı. Ceca ise bu teklifi kabul etti ve şarkıyı sahiplenerek Sırbistan’a döndü.

Fakat şarkının orijinal hali, ünlü müzikal çift Marina Tucaković ve Aleksandar Radulović Futa tarafından beğenilmedi. “Zaboravi” şarkısı albüme dahil edilirken, “Beograd” için bazı değişiklikler gerektiği söylendi.

EFSANE ŞARKININ DOĞUŞU

Bu süreçte devreye Oliver Mandić girdi. Ceca, Mandić’in şarkıya eklemeler yaptığını ve onu tamamladığını söyledi. Orijinal şarkının en ünlü bölümü olansözleri de bu süreçte yazıldı.

Ceca, yıllar sonra Merlin’in bu süreci hatırlamıyor olabileceğini ancak kendisinin her şeyi net bir şekilde bildiğini belirtti. Ayrıca, 2000’lerin başında Dino Merlin ile tekrar bir iş birliği yapmayı planladıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

CECA VE HARO YILLARDIR GÖRÜŞMÜYOR

Ceca, Haro Samardžić ile olan ilişkisine dair konuşurken, onunla yıllardır hiçbir iletişimi olmadığını da vurguladı. 90’lı yılların başındaki savaş süreci ve politik gelişmeler nedeniyle ilişkilerinin tamamen sona erdiğini belirtti.

Sanatçının bu açıklamaları, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dino Merlin’in ve Haro Samardžić’in bu açıklamalara nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.