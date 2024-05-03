30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı

Kaynak: İHA
30 yıldır görmüyordu. 75 yaşında kornea nakli yapıldı
Eskişehir'de 75 yaşındaki bir hastaya 30 yıl sonra kornea nakli başarı ile yapıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan operasyonla, 30 yıldır sol gözü görmeyen 75 yaşındaki hastaya kornea nakli yapıldı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları bölümünde görev yapan Op. Dr. Burak Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile 75 yaşındaki Erol Önal, görme yetisini geri kazandı. 30 yıldır sol gözde görme kaybı yaşayan Erol Önal, kornea bankasından uygun donör elde edilmesiyle ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat kadar süren operasyonla hem katarakt operasyonu hem de kornea nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Erol Önal, göz hastalıkları servisindeki kontrollerinin ardından taburcu edildi.

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