30 yıldır üretim yapan Türkiye'nin dev motor şirketi iflasın kıyısında

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
30 yıldır üretim yapan Türkiye'nin dev motor şirketi iflasın kıyısında

Küresel ekonomik krizin sıkıntılarından nasibini alan KEM-P Vibrasyon Motorları, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye'nin vibrasyon motorları sektöründe uzun yıllardır hizmet veren öncü firmalardan KEM-P, yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle mali yeniden yapılandırma sürecine girmek üzere konkordato ilan etti. Üç dekattan fazla bir süredir endüstriye katkıda bulunan şirket, İzmir merkezli olarak iflas eden işletmeler listesine dahil oldu.

Halk TV'den Yavuz Karamahmutoğlu'nun haberine göre; KEM-P Vibrasyon Motorları, 1990'da endüstriyel ekipmanlar üretmeye başlayarak sektöre adım attı. Yeni milenyumla birlikte, şirket elektrikli ve havalı vibrasyon motorları üretimine yönelik geniş bir müşteri portföyü kazandı. Küresel finansal kriz, şirketin ekonomik durumunu zorlayıcı bir şekilde etkiledi.

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MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Karşıyaka Ticaret Mahkemesi, KEM-P şirketinin konkordato talebini değerlendirerek, 30 Temmuz 2024 tarihli oturumda geçici mühlet kararı aldı. Şirket, ilan edilen bu karar doğrultusunda, önümüzdeki üç aylık dönemde konkordato sürecini yürütecek. Bu dönem zarfında, finansal danışmanlık, makine mühendisliği ve hukuk alanlarında uzmanlaşmış bir komisyon görev yapacak.

Mahkeme tarafından verilen konkordato kararı, alacaklıların bilgisine sunuldu. Alacaklılar, ilanın yapıldığı tarihten itibaren yedi günlük süre içinde, konkordato mühletinin verilmesine gerekçe teşkil edecek durumların olmadığını iddia ederek, mahkemeden kararın iptalini talep etme hakkına sahipler. Bu süreç, şirketin mali yapısının iyileştirilmesi ve borçlarının yapılandırılması için kritik bir öneme sahip olacak.

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