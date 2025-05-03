30 yıllık dev firma baklava keyfinizi zehir edecekti. İçine bakın ne katacaklardı. 100'den fazla şubesi var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da deposunda kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirilen Urfa Yörem Baklavaları, ilk önce ele geçirilen kurtlanmış ve bozuk 11 ton ceviz içinin merdiven altı üretim yapan bir firmaya ait olduğunu iddia etti. Daha sonra da kendilerini 3 tondu diyerek savundu.

Urfa Yörem Baklavaları olarak 1995 yılında Şanlıurfa da tatlı kültürünü tanıtım amaçla çıktığımız bu yolda, taptaze fıstıklar ve cevizlerle kaliteden ödün vermeden uygun baklava üretimi yapmaya başlamıştır.

Eyyübiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, önceki hafta Urfa Yörem Baklavalarının Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisinde denetleme yaptı. Yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirildi. Bozuk ürünlere el koyan ekipler, araçlara koyarak boş bir alanda imha etti.

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Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan belediye, depoda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz ele geçirildiğini duyurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de bir çok şubesi bulunan Urfa Yörem Baklavalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Urfa Yörem Baklavaları Genel Müdürü Turan Arslan, olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve kasıtlı haber yapıldığını iddia etti. Haberi yapanları suçlayan Arslan, hukuki işlemler için harekete geçtiklerini dile getirdi.

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Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan firma, depolarında ele geçirilen kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu ve iade edeceklerini iddia ederek, kendini savunmaya devam etti. Firma, gelen tepkiler üzerine apar topar her iki açıklamayı da kaldırdı.

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