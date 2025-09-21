30 yıllık taksici direksiyon başında katledildi

Kaynak: DHA
30 yıllık taksici direksiyon başında katledildi

30 yıldır taksi sürücülüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Ali Sancar, müşteri olarak taksisine binen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Beyoğlu Avşar Sokak’ta dün gece saat 00.00 civarında alınan bilgiye göre, İstanbul’da 30 senedir taksi sürücülüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Ali Sancar (53), taksisine yolcu olarak aldığı kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Ara sokakta taksisine binen kimliği meçhul kişi tarafından kasık ve bacaklarından tabancayla vurulduktan sonra ağır yaralı olarak Taksim Acıbadem Hastanesi’ne götürülen Ali Sancar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Polisin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde olay sırasında silahı kullanan şahıs ile birlikte 3 zanlı yakalandı.

30 senelik taksi şoförü Sancar’ın öldürülmesine tepki gösteren taksi sürücüleri, olay yerine taksileriyle gelip kornalara basarak taksici cinayetlerine tepki gösterdi. Dakikalarca kornaya basıp olay yerinde yolu kapatan taksiciler, taksilerinin tepe lambasında ‘yardım işareti’ anlamına gelen ‘SOS’ yazısını yakıp söndürerek olayı protesto etti.

Son Haberler
30 yıllık taksici direksiyon başında katledildi
30 yıllık taksici direksiyon başında katledildi
Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı
Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı
Adana’da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Adana’da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı
Polisi görünce kaçan alkollü sürücü fidanlığa daldı
Polisi görünce kaçan alkollü sürücü fidanlığa daldı