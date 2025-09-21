30 yıllık taksici direksiyon başında katledildi

İstanbul Beyoğlu Avşar Sokak’ta dün gece saat 00.00 civarında alınan bilgiye göre, İstanbul’da 30 senedir taksi sürücülüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Ali Sancar (53), taksisine yolcu olarak aldığı kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Ara sokakta taksisine binen kimliği meçhul kişi tarafından kasık ve bacaklarından tabancayla vurulduktan sonra ağır yaralı olarak Taksim Acıbadem Hastanesi’ne götürülen Ali Sancar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Polisin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde olay sırasında silahı kullanan şahıs ile birlikte 3 zanlı yakalandı.

30 senelik taksi şoförü Sancar’ın öldürülmesine tepki gösteren taksi sürücüleri, olay yerine taksileriyle gelip kornalara basarak taksici cinayetlerine tepki gösterdi. Dakikalarca kornaya basıp olay yerinde yolu kapatan taksiciler, taksilerinin tepe lambasında ‘yardım işareti’ anlamına gelen ‘SOS’ yazısını yakıp söndürerek olayı protesto etti.