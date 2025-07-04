300.000 yıllık keşif heyecan yarattı: Marangozluğun tarihi yeniden yazılıyor

Çin’in güneybatısındaki Gantangqing bölgesinde ortaya çıkarılan 300 bin yıllık ahşap aletler, Taş Devri insanlarının yaşamına dair çarpıcı bilgiler sundu. 2014 yılından beri devam eden kazılarda gün yüzüne çıkartılan 35 ahşap aletin çoğu çam ağacından, bazıları ise sert ağaçlardan üretilmiş. Araştırmalar, bu aletlerin bilinçli şekillendirildiğini, kazma, kök kesme ve bitki toplama gibi işlevler taşıdığını ortaya koydu.

Science dergisinde yayımlanan çalışmada Bo Li, Jianhui Liu, Robin Dennell ve Xing Gao’nun da aralarında bulunduğu ekip, aletlerin 360-250 bin yıl öncesine ait olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, Fuxian Gölü çevresindeki oksijensiz kil tabakasının aletlerin korunmasına olanak sağladığını vurguladı. Polen ve fosil analizleri, bu insanların sıcak ve nemli bir göl ortamında, meyve, tohum ve yer altı kökleriyle beslendiğini gösteriyor.