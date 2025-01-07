300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu

TÜİK nüfus istatistikleri 2020 yılında İnegöl’ün nüfusunu 286 bin 848 olarak açıkladı. 20 ilin nüfusunu geride bırakan İnegöllülere kara haberi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıkladı.

BUSKİ’nin yeni araçlarının teslim töreninde konuşan Başkan Bozbey, “Maalesef İnegöl’de yıllardır kanserojen içeren borulardan su içiliyordu. Bu sorunu kökten çözmek için çalışmalara başladık. Yıllardır bu zehirli suyu içen İnegöllülerin yöneticilerden hesap sormalarını istiyorum” dedi.

Yıllardır kanserojen içeren borulardan su içtiklerini öğrenen bir vatandaş "Önceki yönetimler ne yazık ki ilçemizin üstüne önem verdi. Oy için park ve asfaltlama çalışması yaptılar. Ama Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kanserli su içmememiz için çalışmalara başladı" dedi.

Aralık ayı itibarıyla 9 ayda 344 bin metre içme suyu hattı, 104 bin metre kanalizasyon hattı, 27 bin metre yağmur suyu hattı yaptıklarını dile getiren Başkan Bozbey, dere ıslahı ve dere temizliklerini de gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti.