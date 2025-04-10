300 bin kişinin çalıştığı dünya devi şirket iflasla boğuşuyor. Oyak ve Cengiz Holding de talip olmuştu

Bir zamanlar 300 bin kişiyi istihdam eden British Steel, Çinli Jingye’nin borç politikaları ve fırın kapatma kararıyla iflasın eşiğinde. İngiltere’de 2 bin 700 kişi işsiz kalacak.

İngiltere’nin köklü çelik devi British Steel, ekonomik darboğazla mücadele ediyor. Bir dönem Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olan şirket, 300 bin kişiye istihdam sağlarken İngiliz ekonomisinin sembolüydü.

Ancak 2020’de mali krizle sarsılan firma satışa çıkarıldı. Türkiye’den Oyak ve Cengiz Holding’in de talip olduğu British Steel’i Çinli Jingye Grubu satın aldı. Satış sonrası umutlar yeşerse de şirket için işler tersine döndü.

Jingye’nin yönetiminde British Steel’in mali yapısı hızla bozuldu. Şirket, geçtiğimiz günlerde en büyük fırınını kapatma kararı aldı. Bu adım, 2 bin 700 çalışanın işini kaybetmesi anlamına geliyor. İngiltere’de büyük yankı uyandıran karar, kamuoyunda öfkeye yol açtı. 2023 bilançosu ise tartışmaları alevlendirdi.

Jingye’nin şirkete fon sağlamak yerine borç verdiği ve yüksek faizlerle 76.5 milyon sterlin tahsil ettiği ortaya çıktı. British Steel’in Çinli sahiplerine borcu 2020’de 143 milyon sterlin iken, 2023’te 735.7 milyon sterline fırladı. Şirket, aynı yıl 231.2 milyon sterlin zarar açıkladı.

TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA DA KURTARAMADI

Öte yandan, 2023’te Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 680 milyon sterlinlik anlaşma da British Steel’i kurtaramadı. Mersin’i Adana, Osmaniye ve Gaziantep’e bağlayacak elektrikli demiryolu projesinde ray tedariki British Steel’e verilmişti.

Ancak bu destek, şirketin çöküşünü engelleyemedi. İngiliz kamu hesapları komitesi başkan yardımcısı Clive Betts, Jingye’nin politikalarını eleştirerek, “Borç verip faiz almak sübvansiyon değil, bunu net açıklamalılar” dedi.

British Steel’in yaşadığı kriz, İngiltere’de istihdam ve sanayi politikaları üzerine tartışmaları körükledi. Hükümetin şirkete yönelik yeni bir kurtarma planı sunup sunmayacağı merak konusu. Jingye’nin stratejisi ise hem çalışanlar hem de uzmanlar tarafından sorgulanıyor. Bir dönemin devi, şimdi iflasın kıyısında ayakta kalmaya çalışıyor.