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300 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini sürdürüyor. 300'den fazla İsrailli fanatik yerleşimci, Yahudi Yeni Yılı bahanesiyle, İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 17:22
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300 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

300 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
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Açıklama, Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden geldi.

300'den fazla İsrailli fanatik yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu. Buna göre, Fanatik Yahudi gruplar, Yahudi Yeni Yılı gerekçesiyle Aksa'nın

Fas Kapısı'ndan sesli dua ve ilahiler eşliğinde Aksa'ya girdi. İçeride kışkırtıcı eylemler sergiledi.

Filistinliler için ise Mescid-i Aksa'ya girişte kısıtlamalar getirildi. Çatışma ihtimaline karşı kapılardaki güvenlik güçlerinin sayısının artırıldı.

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