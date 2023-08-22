300 kilo kavurma 60 dakika bitti

Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda 18-19-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen “Orcamp ile Orman Lezzetleri kampı” bu yıl da yüzlerce doğa tutkununu bir araya getirdi.

Üç günlük “Orcamp İle Orman Lezzetleri” etkinliğini biletleri üç gün öncesinden tükendi. Aileleriyle birlikte üç gün doğada geçiren yüzlerce kamp tutkunu hem doyasıya eğlendi hem de doğanın olanaklarından faydalandılar.

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte çocuklara temel kampçılık eğitimi verildi. Kamp ateşi etrafında gerçekleşen canlı müzik eşliğinde dakikalar yaşayan doğa tutkunlarına Türk mutfağının geleneksel lezzetleri ikram edildi.

Kampın son günü ilginç bir organizasyona imza atıldı. 2 ayrı saçta 150’şer kilolara bölünerek dörder kişi tarafından pişirilen saç kavurması tam beş saatte hazırlanabildi. Kavurma 60 dakika içinde tükendi. Akşam da 150 kilo kokoreç dakikalar içinde yendi.

Yüzlerce doğa tutkununun kampta buluşturan Orcamp Başkanı Tuncay Şentürk, "Yüksek enflasyonla birlikte hayat pahalılığı yüzünden vatandaşlarımız artık çadır tatillerine yöneldi. Karavan fiyatları enflasyon haricinde talep patlaması yüzünden de çok pahalandı. İnsanlar 50 bin lira 100 bin lira bir haftalık tatile harcamak yerine kamplarda kalıyorlar. Hem çok çok ucuza tatil yapıyorlar hem de doğanın tüm imkanlarından faydalanıyorlar” diye konuştu.