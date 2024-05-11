300 liraya satıldığı iddia edilen ekmek arası makarna gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
300 liraya satıldığı iddia edilen ekmek arası makarna gündem oldu
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir restoranda ekmek arası makarnanın 300 liraya satıldığı iddiası tartışma konusu oldu. Videoda yer alan bu ilginç yiyeceğin hem ekmek arası yapılması hem de yüksek fiyatı, kullanıcıların dikkatini çekti.

Sosyal medyada viral olan bir video, bir restoranda satılan ekmek arası makarnanın 300 liraya satıldığı iddiasıyla gündeme oturdu. Videoda, normal bir sandviç gibi görünen ancak içinde makarna bulunan bu yiyeceğin, ekmek arası yapılarak sunulması ve fiyatının yüksek olması, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Özellikle ekonomik sıkıntılar yaşanan dönemlerde, bu tarz lüks ve pahalı yiyeceklerin tüketilmesi eleştirilere neden olabiliyor. Ancak bazıları da bu tarz ürünlerin gastronomi anlamında yenilikçi ve yaratıcı olabileceğini savunuyor.

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