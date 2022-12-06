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300 milyon TL'lik vurgun iddiasında 6 gözaltı kararı

Samsun ve Konya’da faaliyet gösteren 2 erkek kardeşin oluşturduğu ve aralarında kamu bankası çalışanı akrabalarının da bulunduğu 300 milyon TL'lik yeni ‘saadet zinciri’ vurgunuyla ilgili 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:31
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300 milyon TL'lik vurgun iddiasında 6 gözaltı kararı

300 milyon TL'lik vurgun iddiasında 6 gözaltı kararı
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İHA - İddiaya göre, Samsun ve Konya’da faaliyet gösteren 2 erkek kardeş, birçok kişiyi yurt dışında borsada yazılım yaptıkları ve kar payı verdikleri vaadiyle ağlarına düşürdü.

Samsun Barosu’na kayıtlı Avukat Berivan Yaralı, ilk etapta 25 mağdurun şikayet dilekçelerini Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Konu hakkında savcı tarafından 2022/41594 nolu birleştirilmiş soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen şüpheliler E.P, eşi A.P. ile akrabaları E.P, E.P, İ.P. ve T.P. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerinin tespiti ve banka hesaplarının incelemesi istenirken Avukat Berivan Yaralı, savcılığın aldığı gözaltı kararının doğru olduğunu belirerek, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, 25 şikayetin yanı sıra aynı şikayetle 3 müştekinin daha beyanının soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

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