Kocaeli’nin Piri Reis Mahallesi Küme Evleri yakınındaki boş arazide bulunan yaklaşık 300 ton balya saman, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen 112’yi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı, ancak samanlar tamamen yandı. Görgü tanıkları, alevlerin aniden yükseldiğini belirtti.

Maddi hasarın büyük olduğu olayda can kaybı yaşanmadı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.