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300 ton üzüm kesimi bekliyor

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında sararan yapraklara ve soğuklar rağmen örtü altında kesilmeye bekleyen üzümler dalında taze olarak bekliyor. Örtü altında 300 ton civarında üzümün kesilmeyi beklediği öğrenildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:03
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300 ton üzüm kesimi bekliyor

300 ton üzüm kesimi bekliyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sezon başında üreticilerden toptan alınan üzümler soğuk hava depoları yerine örtü altında korunmaya devam ediyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm kesimleri ocak ayına kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Şuan üzüm bağlarında ihracatçı firmaların sezon başında götürü olarak aldığı bağlar var. Tahminen 300 ton kadar. Zaten üzüm bağlarımızın üstleri temmuz ayında koruma amaçlı örtü altına alınmıştı. Ovamızdan her gün dalından taze üzüm kesimi yapıyor. Adeta açık soğuk hava deposu gibi üzümler oldukça kaliteli olarak dalında duruyor." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ilçe ve mahallelerinde bir yandan dalından üzüm kesilirken diğer taraftan bağların budama işlerinin yapıldığını belirterek, "Üzüm bağında işler bitmez. Bir söz vardır. 'Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.' gerçekten yerinde söylenmiş bir söz. Eski üzüm üreticileri der ki, 'Üzümden cebe giren para diğer cepten çıkar.' derler. Bu ne demek hasat bitince kazanılan para bağların bakımı için kullanılmaya başlar. " diye konuştu.

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