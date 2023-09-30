300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı

İngiltere’de polis, bölgenin sembolü olan yaklaşık 300 yıllık ağacı kesen 16 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

KAYNAK: DHA
300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı

İngiltere’deki Hadrian Duvarı’nın yanında bulunan Sycamore (Çınar) Gap Ağacı, bölgenin tarihi simgelerinden bir haline gelmiş ve hatta Kevin Costner’ın başrolünde olduğu Robin Hood (1991) filmindeki bir sahnede de görülmüştü.

Northumberland polisi, dün açıklama yaparak ikonik ağacın kesilmesiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü ve 16 yaşındaki bir kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını belirtti.

Başkomiser Kevin Waring olayla ilgili, “Bu inanılmaz derecede üzücü bir gün. Ağaç, Kuzey Doğu'nun ikonik bir simgesiydi ve bu bölgede yaşayan veya bu bölgeyi ziyaret eden birçok kişi tarafından beğenilirdi” dedi.

Sycamore Gap Ağacı, Woodland Trust ödüllerinde 2016 yılında İngiltere'de Yılın Ağacı seçilmişti.

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